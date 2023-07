Vývoj bojů (517. den): Vrchol ofenzivy teprve přijde, Ukrajinci ještě nevyslali elitní jednotky

Ruská obrana u Kliščijivky vykazuje známky porážky.

Rusové dobyli téměř 50 kilometrů čtverečních pod městem Svatove.

Putin připravuje Rusy na nové masové odvody vojáků.

Mapy dne – oblast Svatova a Kliščijivky.

Videa dne – zpackané propagandistické video; ukázka komplexnosti této války.

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí za úterý 25. července. Situace na některých místech již může být jiná.

Rusové hlásí na jihu větší útoky než obvykle. Dnes ráno se opakoval tradiční scénář, jakým ruské zdroje informují o postupu ukrajinských útoků. Hlásily, že Ukrajinci od svítání tvrdě útočí na jižní frontě pod Orichivem ve směru na Melitopol, ale kolem poledne jako obvykle tvrdily, že útok je v troskách a „většina techniky hoří na polích“.

Přesto zde byl důležitý rozdíl. Pravděpodobně nejznámější telegramový kanál Rybar dopoledne přinesl údaje, které ukazovaly, že ukrajinský útok byl tentokrát mnohem větší než obvykle. Tvrdil, že se na něm podílelo až 80 kusů těžké techniky. Zmiňována byla i čísla 50 nebo 30.

Pokud má Rybar pravdu, naznačovalo by to, že ukrajinská armáda ustoupila od taktiky nasazení menších skupin pěšáků a zopakovala pokus o útok s velkou mechanizovanou jednotkou.

V tuto chvíli nelze ruské tvrzení ověřit. Pravdou však je, že speciálně kanál Rybar již několik dní oznamuje velké přesuny ukrajinských sil do této lokality. Dává je do souvislosti s útoky proti ruským skladům a to vše považuje za předzvěst druhé fáze ukrajinské ofenzivy.

Že se v nějaké podobě uskuteční, je velmi pravděpodobné. Velmi jednoduše se to dá dokázat na tom,