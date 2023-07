Lidovecký ministr sedí na balíku peněz, který může dosáhnout až půl bilionu. Stanjura to chce změnit

Do dotací na zateplení v programu Oprav dům po babičce se má podle představ ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) do roku 2030 z Modernizačního fondu vyčlenit 40 miliard korun. Dotační titul vedle odborníků kritizují i někteří představitelé vládní koalice. Jednou z výhrad je právě i to, jestli na tento záměr má směřovat tak vysoká částka.