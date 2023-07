Komentář Martina Fendrycha: Každá vláda chce během svého volebního období obsadit klíčové bezpečnostní posty. A nezřídka se o to snaží i v justici, i když jí nic takového nepřísluší. Fialův kabinet má před sebou tři důležité kroky: výměnu ředitele Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), který mimo jiné rozhoduje o udělení bezpečnostních prověrek, což je pro chod státu v NATO zásadní věc. Výměnu ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), tedy opět významné místo. A obsazení šéfa Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci. V tomto případě by se politici měli chovat velmi zdrženlivě a do výběru nezasahovat.

Spletitá hra o místo vrchního žalobce v Olomouci a jak se do ní pletou politici

Ta poslední změna je navíc dost nečekaná. Vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Daňhel rezignoval, ač byl ve funkci jen jeden rok. Odůvodnil to tím, že není možné efektivně řídit Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, když pod něj ještě spadají pobočky v Brně a v Ostravě. Končí 31. července.

Kdo se stane šéfem VSZ v Olomouci, to zatím nevíme, a bude to zřejmě boj. Kandidáta na tuto funkci navrhuje nejvyšší státní zástupce Igor Stříž ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS). Podle informací z justice Stříž chtěl do Olomouce Radima Dragouna, který do konce srpna řídí Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Nastala zvláštní situace. Před dvěma roky, v červenci 2021, kdy druhá Babišova vláda před koncem svého funkčního období Stříže do funkce jmenovala, tweetovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová: „Nejvyšším státním zástupcem se stane bývalý komunistický prokurátor Igor Stříž, který posílal do vězení za to, že někdo nechtěl sloužit socialistické vlasti. A rozhodla o tom vláda trestně stíhaného premiéra, na jehož řízení může mít státní zástupce vliv.“

Čekalo se, že Stříž po jmenování vlády Petra Fialy skončí. Neskončil.

Také se čekalo, že po nástupu Fialy skončí Radim Dragoun v čele GIBS. Bývalého šéfa Okresního státního zastupitelství v Lounech Dragouna jmenoval Andrej Babiš poté, co vyhrál výběrové řízení. To však bylo kritizováno jako netransparentní. Babišovi to vytkla tehdejší poslankyně za ODS Jana Černochová. Vadilo jí, že se sněmovní bezpečnostní výbor nedozvěděl jména všech kandidátů.

Dragoun v čele GIBS vystřídal Michala Murína. Toho z místa vyhnal Babiš kvůli tehdejšímu vyšetřování kauzy dotace pro farmu Čapí hnízdo. Babiš chtěl, aby Murín „zmáčkl“ vyšetřovatele Pavla Nevtípila. Ten to však odmítl a musel jít. Babiš mu tehdy řekl: „Buď to bude se skandálem, nebo bez skandálu.” Nakonec to bylo se skandálem, na Murína poslali kontrolu a snažili se ho kriminalizovat. Bylo jasné, že ten, kdo ho pod Babišem vystřídá, musí být poslušný.

Výběr jeho nástupce Dragouna byl podivný. Plzeňská práva zvládl zrychleně za tři roky. Měl vystudovanou Policejní akademii a část studia této školy mu bylo umožněno započítat. Je s podivem, že komise nevybrala někoho, kdo studoval práva celých pět let.

Dragounův návod pro vyšetřování

Fiala nechal „Babišova“ Dragouna ve funkci. Šéf GIBS na sebe záhy upozornil, když se loni v září zastal tří policistů, kteří na Babišově mítinku zaklekli školáka a nasadili mu pouta. Chlapec během Babišova projevu sebral reproduktor i se stojanem a běžel s ním pryč. Jeho matka na muže v civilu (nešlo poznat, že patří k policejní ochrance) volala, že syn je autista. Marně.

Dragoun před uzavřením vyšetřování, které vedla GIBS, prohlásil: „Ještě jsme to neukončili, ale mohu konstatovat, že jako generální inspekce jsme v minulosti řešili řadu mnohem závažnějších zákroků, kde došlo k daleko významnějším újmám na zdraví či právech osob, proti nimž bylo zakročováno. Mediální odezva byla v tomto případě vůči zasahujícím policistům velmi silně negativní, někdy až hysterická a za hranou jejich presumpce neviny. Musím se vážně pozastavit nad tím, jaký se vůči nim spustil mediální lynč.“ Znělo to jako jasný návod pro jeho podřízené v GIBS, jak kauzu uzavřít.

Stříž chtěl přesto na šéfa VSZ v Olomouci navrhnout právě Dragouna. Proti jeho jmenování se údajně postavila předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, jež podle zdrojů Deníku N poukazovala především na jeho angažmá pro Andreje Babiše.

Pak přišlo další překvapivé rozhodnutí: Stříž vypíše na post šéfa VSZ Olomouc výběrové řízení. Jde o neobvyklý postup. Běžně nejvyšší žalobce sám vybere kandidáta a toho buď přijme, nebo nepřijme ministr spravedlnosti. Dále je obvyklé, že na takové místo jsou jmenováni lidé, kteří aktuálně působí jako žalobci, což není Dragounův případ.

Uzavírka přihlášek do výběrového řízení je 21. srpna. Zřejmě se ho zúčastní Radim Dragoun, proti němuž se staví část pětikoalice, ale také bývalý olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, který loni v dubnu přešel na Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) v Brně. Toho nechtějí lidé z ODS, kteří mu nemohou přijít na jméno kvůli zásahu na Úřadu vlády v roce 2013, jenž vyústil v pád vlády Petra Nečase.

Toho nemá rád ten, druhého zase jiný

Loni – než byl vystřídán Daňhelem – Ištvan pro Novinky.cz popsal, jak dnešní ministr spravedlnosti údajně viděl práci VSZ Olomouc: „Když byl Pavel Blažek ministrem spravedlnosti v roce 2012 a 2013, neměl k fungování VSZ v Olomouci vůbec žádné připomínky ani poznámky, přestože jsme se vídali a přestože měl všechny informace, které dnes prezentuje, nevadilo mu vůbec nic. (…) Jeho postoj se radikálně změnil od roku 2013 po zásahu policie na Úřadu vlády…“

Ištvan Deníku N řekl, že si není jistý, jestli by ho ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) jmenoval, kdyby vyhrál výběrové řízení. „Zkuste se ministra zeptat, jaká jména by rozhodně nejmenoval,“ řekl, „on mě totiž posledních deset let dost kritizoval.“

Jedna věc je nepřehlédnutelná, totiž jak se do výběru špičkového státního zástupce míchají politici. Což je úplně špatně. Špatně bylo také to, když Babiš vytlačil Murína z Generální inspekce bezpečnostních sborů, špatný byl vstup Dragouna do kauzy zakleknutí chlapce na Babišově mítinku, špatně je, že se ministr Blažek plete Igoru Střížovi do výběru kandidáta.

Letos v květnu však vláda schválila novelu, která by to měla změnit. Zavádí sedmileté funkční období pro nejvyššího státního zástupce bez možnosti opakování a jasně stanovuje pravidla pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců. Nově budou odvolatelní pouze v kárném řízení. Nejvyššího státního zástupce bude moci i nadále odvolat vláda, zákon však stanovuje jasné a konkrétní důvody. Proti nim se může bránit u Nejvyššího správního soudu. Riziko politického vlivu, tlaku na fungování státního zastupitelství, by tak bylo značně omezeno.

Dodávám: více než 33 let po listopadu 1989.

Do výběru kandidáta na vrchního státního zástupce v Olomouci se míchají politici, ač jim to nepřísluší.

Ve hře o tento post je končící šéf GIBS, kterého jmenovala Babišova vláda, i bývalý olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, kterému nemůže přijít na jméno ODS.

Návrh kandidáta přísluší pouze nejvyššímu státnímu zástupci Igoru Střížovi.

Autor je novinář, komentátor, spisovatel, po roce 1989 pracoval jako náměstek ministra vnitra.

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

