Vysoká daň za záchranu? Barrandovské terasy se dočkaly obnovy, budou zde luxusní apartmány

Václav M. Havel se roku 1924 vracel z pobytu v USA plný nadšení. V paměti mu zůstal především jeden zážitek ze San Francisca. Byla jím návštěva vyhlídkové restaurace Cliff House, která se na sanfranciském útesu vznáší nad Tichým oceánem.

Tento zážitek ho inspiroval natolik, že jej chtěl zprostředkovat také Pražanům. Pověřil svého přítele, architekta Maxe Urbana, aby na barrandovské skále navrhl podobně ikonické místo, které vešlo do historie jako Barrandovské terasy.

Maják nad Vltavou

Max Urban zadání pojal jako bílou restauraci s vyhlídkovou věží, která se jako maják tyčila nad Vltavou. Na rozdíl od svého amerického neorenesančního vzoru v sobě stavba zhmotňovala ducha nového evropského moderního slohu – funkcionalismu.

„Důvtipně využil profil lokality. Byla navržena terasovitá restaurace navazující na zahradní terén, kde bylo možné upravit počet míst. A bonusem byl i znamenitý výhled na Vltavu,“ popisuje stavbu historik umění Emanuel Poche.

Barrandovské terasy se „přes noc“ staly hitem. Slavnostního otevření se 4. října 1929 zúčastnilo až 50 000 návštěvníků. O rok později pod skalou vznikla moderní plovárna se skokanskou věží a v roce 1937 Terasy doplnil bar Trilobit.

Po únorovém převratu byly Terasy znárodněny. Bazén fungoval do poloviny šedesátých let a Trilobit až do roku 1982. Na přelomu 70. a 80. let okolí Teras k nepoznání změnila výstavba ulice Strakonická a Barrandovského mostu. Následovalo prohlášení kulturní památkou v roce 1988.

Původně hotel s kongresovým sálem

Po restitucích roku 1992 se komplex vrátil rodině, získali jej bratři Ivan a Václav Havlovi, synové původního investora. Oba své podíly převedli na své manželky.

Manželka tehdejšího prezidenta Dagmar od své švagrové její podíl odkoupila (za částku přesahující