Jsi mladá feministka, tak si to domácí násilí teda dělej, říkali poslankyni, která pomáhá obětem

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Co znamená podle poslankyně Urbanové domácí násilí

Jak se často cítí oběti domácího násilí poté, co násilník skončí před soudem

Kolik lidí si myslí, že si oběť za svou situaci může sama

Proč dětské oběti sexuálního násilí tak často mlčí

O definici domácího násilí probíhají diskuze na vládní úrovni. Jaká je vaše představa?

Domácí násilí není ta zažitá představa, že muž v kuchyni kope do své ženy či partnerky a jí teče krev. Ono to násilí vůbec nemusí souviset s fyzičnem. Může mít psychickou podobu, může mít ekonomickou podobu. Vždycky se vyznačuje kontrolujícím chováním. Nemusí to probíhat jen v partnerském vztahu, může jít o vztah mezi dítětem a rodiči, mezi sourozenci. Jeden z těch dvou nebo několika lidí má moc nad těmi ostatními a nerovnost mezi nimi se neustále prohlubuje. Samozřejmě to může vést i k tomu, že jednoho dne ten první člověk začne toho druhého mlátit, další den ho znásilní… Vždycky to souvisí s ponížením.

Nicméně probíhá i ta klasická, zažitá představa domácího násilí.

Je tomu přesně tak. Nicméně my se snažíme do definice domácího násilí dostat i psychickou stránku, kontrolující chování jednoho nad druhým. A také tam chceme mít, že