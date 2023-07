Vývoj bojů (516. den): Ukrajinci stupňují údery na Krym, donedávna bezpečná oblast začíná hořet

Více než na Krymský most Ukrajinci útočí na železniční uzel Džankoj, který je podobně důležitý.

Donedávna bezpečnou oblast začali masivněji ostřelovat po dodávce britských raket Storm Shadow.

Jižně od Bachmutu Ukrajinci hlásí drobné úspěchy, podařilo se jim postoupit u obce Kliščijivka.

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí za pondělí 24. července. Situace na některých místech již může být jiná.

Nesledujte jen Krymský most. Okupovaný Krym se počátkem minulého týdne vrátil do centra pozornosti, když se Ukrajincům opět podařilo poškodit Krymský most. Ministr obrany Olexij Reznikov nejnověji pro CNN podotkl, že údery na tento symbol ruské okupace budou pokračovat. Považuje to za nezbytné k odříznutí zásobovacích tras.

Včera ruské úřady opět přerušily provoz na Krymském mostě, a to dokonce opakovaně. Důvody neuvedly.

Podstatně méně sledované jsou informace, že Ukrajinci v posledních dnech stupňují