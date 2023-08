Vyplatí se ještě státem podporované spoření? Finanční poradci odpovídají na otázky, jak střádat pro děti

Mnoho rodičů s volnými prostředky přemýšlí o tom, jak své děti zajistit do dospělosti. Na trhu je velké množství různých finančních produktů, které se za tímto účelem používají – od stavebního spoření po akciové fondy. Trojice poradců v anketě odpovídá na to, jaké řešení je vhodné zvolit a kolik je možné dítěti do jeho dospělosti naspořit.