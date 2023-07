„Myslím, že jsem vyhrál loterii. Věříš mi, brácho?“ Tommy Cash alias „Kanye East“ míří na Pop Messe

Estonský rapper a konceptuální umělec Tommy Cash se svou kontroverzní estetikou, provokativními erotickými videoklipy, chytlavými beaty a ironickými rýmy uhranul hudební svět. A nejen ten.

I přes svou kritičnost k módnímu průmyslu je považován za módní ikonu. Jeho absurdní outfity patřily na pařížském týdnu módy k jedněm z nejdiskutovanějších (a nejšílenějších) a stal se tváří letošní podzimní kolekce značky Diesel.

Po boku uznávaného amerického návrháře Ricka Owense se Cashovi v roce 2019 podařilo proniknout i do galerijního světa, když společně v estonském uměleckém muzeu Kumu otevřeli excentrickou výstavu The Pure and The Damned (Čistí a Zatracení).

Neskromně si Cash přivlastnil přezdívku Kanye East po vzoru jednoho z nejúspěšnějších amerických rapperů Kanyeho Westa. East v překladu znamená východ, jehož estetice Cash ve své tvorbě kontinuálně vzdává hold.

Narušitel zajetých konvencí

„Myslím, že jsem vyhrál loterii. Věříš mi, brácho?“ rapuje v estonském Tallinu narozený, dnes už jednatřicetiletý rapper Tommy Cash v tracku Winaloto.

Singl Winaloto vydal v roce 2016 a jak kdyby si s ním vítězství v loterii vymanifestoval. Debutové album Euroz Dollaz Yeniz sice vydal již o dva roky dříve, v roce, kdy zároveň poprvé vystupoval v České republice na festivalu Creepy Teepee, Winaloto bylo ale skutečnou ránou do černého, která vedla k mezinárodnímu úspěchu a uznání.

Videoklip k singlu otevírá Cash bubnováním na ženské pozadí oblečené pouze do spodního prádla, které jeho obličej v dalším záběru jak kdyby mělo