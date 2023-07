Odešel spisovatel, s nímž jste se mohli prodírat proudy metafor a obrazů i houštinou jazyka

Bylo to – jak se dnes říká – literární zjevení, když v roce 1999 vyšla kniha Houština Václava Kahudy. Tak opulentní hostinu psaní česká literatura naposledy zažila u Sestry Jáchyma Topola, psalo se tehdy. Kahuda, vlastním jménem Petr Kratochvil, nenabízel nějakou příběhovou knihu, žádné výpisky ze života a jeho popis, i když to vlastně byly „historky z vlastního života“. (Jak snadno se dá všechno zbanalizovat.)

Na rozdíl od knih, které píše sám život, ve stylu Patrika Hartla či Michala Viewegha, kde jde vždy o nějaké poučení a uchopení životních esencí, Petr čili Václav Kahuda předváděl spíše, z jak obrovského hrnce (kadlubu, řekl by Petr) plného věcí se taková literární vyprávění vaří. A o kolik přicházíme, když si všímáme jen vybraných ingrediencí, které podle připravených receptů zpracovávají a proměňují v kulinářské skvosty ti nejlepší spisovatelé.

Petr neměl nic proti receptům, ale nejraději vymýšlel ad hoc ty své, vlastní kuchařskou technologii, opřenou o básnické gesto otevřenosti, neboť ve volnosti se spíše něco přihodí, a člověk teprve pak zírá, co se mu při psaní na papíře počítače stalo. Petra bavilo experimentovat, zkoušet, co si rozumí a co naopak vůbec ne, co se spolu pere, přičemž to první nebylo měřítkem toho druhého a naopak. I na nepovedených kusech se