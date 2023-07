Přes milion předem na ruku. Dotace na domy po babičce jsou štědré, bez peněz z vlastní kapsy na ně ale člověk nedosáhne

Zateplení, nová okna, na střechu soláry a k tomu ještě například tepelné čerpadlo. Na to všechno je určený program „Oprav dům po babičce“, který se rozjede od září. Jeho cílem je snížit energetickou náročnost starších budov a rozšířit domovní fond o nemovitosti, které dosud chátraly.

Pro koho je program určen?

Podporu může získat vlastník nemovitosti, který je zaměstnaný nebo podniká. Při tom platí, že žádost o stavební povolení nebo ohlášení na daný dům se musela podat před 1. červencem 2013. Vedle rodinných domů může jít také o chaty nebo chalupy, kde má vlastník nahlášené trvalé bydliště. Stavba musí být v každém případě pevně spojená se zemí, nejde například žádat o dotaci na renovaci maringotky.

Peníze lze dostat i v případě, kdy byl původní dům stržen a na jeho místě žadatel bezprostředně nato postavil nové obydlí o ploše do 350 metrů čtverečních. Žádat lze také o podporu na renovaci statku, pokud jeho majitel prokáže, že jsou na něm vedle hospodářských stavení také obytné prostory.

Obecně platí, že nárok na podporu má člověk, který má v místě zřízené trvalé bydliště. To si musí držet alespoň po dobu deseti let od provedení dotované rekonstrukce. Po tu dobu musí nemovitost rovněž vlastnit. Program tím chce předejít případům, kdy by spekulanti zadotované stavby obratem se ziskem přeprodávali. Snahou je také zamezit dotování rekonstrukcí u rekreačních staveb, které jejich majitelé naplno nevyužívají po celý rok.

Co všechno se proplácí?

Hlavním cílem programu je podpora zateplení domu. Zateplit obvodové zdi, střechy, stropy či podlahy. Lze také vyměnit dveře a okna, na která může žadatel instalovat venkovní žaluzie nebo rolety. Cílem je, aby byl dům po rekonstrukci zařazen alespoň do úsporné energetické třídy B.

Program lze použít také na další rekonstrukční práce. Vždy je ale třeba provést zateplení – bez něj nemá člověk na další dotace nárok. V rámci doplňkových opatření mohou lidé získat příspěvek na kotel na biomasu, pořízení tepelného čerpadla, fotovoltaických panelů na střechu nebo nabíječky na elektromobil.

Odkud dotace plynou?

V rámci programu se bude rozdělovat až 40 miliard korun z Modernizačního fondu Evropské unie, do kterého plynou výnosy z prodeje emisních povolenek. Dotační titul Oprav dům po babičce je součástí staršího a širšího programu Nová zelená úsporám.

Kolik peněz lze získat?

V případě zateplení žadatel obdrží polovinu nákladů, maximálně ale jeden milion korun. Nad tuto částku lze získat peníze na doplňková opatření, u kterých je výše podpory u každé dílčí kategorie zastropovaná (viz tabulka výše). Platí, že se doplňkové dotace mohou sčítat. Teoreticky tak člověk může získat až kolem dvou milionů korun.

Státní fond životního prostředí (SFŽP), který bude program spravovat, uvádí modelový příklad, kde žadatel obdrží přes 1,2 milionu. V tomto případě získá peníze na zateplení, pořízení solárních panelů, venkovních stínidel a dostane proplacený projektantský posudek na rekonstrukci ve výši 50 tisíc korun. V příkladu jsou také zahrnuté bonusy za dvě děti a region žadatele, o kterých ještě bude řeč.

Co je rodinný bonus?

Podle lidovců, kteří ovládají ministerstva životního prostředí a sociálních věcí, je cílem dotovaných oprav také podpora mladých rodin. Proto budou žadatelé s dětmi zvýhodnění takzvaným rodinným bonusem ve výši 50 tisíc korun za každého nezaopatřeného potomka.

„Rodiny budou moci požádat o bonus i za další děti narozené v době po podání žádosti o podporu, přičemž posledním rokem možného dodatečného čerpání bonusu je rok 2030,“ upřesnil při představení programu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).