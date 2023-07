Osobní lékař a vydavatel Karla Čapka. Dva bratři, na něž stojí za to nezapomenout

Seriál Přepište dějiny: Devadesátá léta minulého století s sebou nesla mnoho témat a motivů vztahujících se k minulosti. Vyrovnávání se s ní, odčiňování, nové výkladové rámce, nové příběhy, ale také zapomínání a vytěsňování. Bývá to tak po většině velkých společenských změn. Součástí té doby bylo také vracení zapomenutých i zakázaných jmen do veřejného prostoru. Jen pohled na státní vyznamenání, kterých se in memoriam dostalo postavám minulých desetiletí, je v tomto zcela výmluvný. Jenže toto napravování nikdy není bezezbytku a úplné.