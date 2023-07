Zpomalení mého života: V šestinedělí jen tak odpočívat a konečně jej naplno prožít

Vůbec poprvé několik týdnů v kuse nic nedělat. Odpočívat, spát, kdykoliv potřebuji. Nechat o sebe pečovat, nechat druhé, ať se starají o desítky drobností, které běžně řeším já. A hlavně nemít kvůli tomu žádné výčitky ani pocit, že se flákám a na něco podobného přece nemám nárok.

První skutečné zpomalení v životě jsem si dopřála až krátce po 35. narozeninách. Nebylo to na dovolené s all inclusive ani na žádném speciálním pobytu, který by byl zaměřen na meditaci, hloubání o životě a návrat k sobě, ale