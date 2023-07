„Buďte ráda, že se s vámi vůbec bavím.“ Vládce Krušnohoru hodnotí verdikt soudu

Podle předběžného opatření ústeckého krajského soudu se máte zdržet jakéhokoli jednání za družstvo Krušnohor, nakládání s jeho majetkem a udílení pokynů zaměstnancům ohledně nakládání s tímto majetkem, zejména prováděním plateb z účtu Krušnohoru. Co tomu říkáte?

Nic. Co tomu mám říkat?

Přestanete tedy jakkoli vystupovat za družstvo?

Já nikde za družstvo nevystupuji.

To předběžné opatření vás od družstva úplně odstavilo, máte se zdržet jednání za ně, nakládání s jeho prostředky a účtem. Co to pro vás bude znamenat?

To já nevím, co to bude znamenat. Prostě to