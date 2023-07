Ministerstvo: Situace se uklidňuje, na zbytku Rhodu je možná plnohodnotná dovolená

Situace na řeckém ostrově Rhodos se v pondělí ráno uklidnila a hasiči dostali pod kontrolu téměř všechna ohniska požárů. Podle vrchního ředitele právní sekce ministerstva zahraničí Martina Smolka je nyní situace stabilní a až na několik desítek lidí není v plánu evakuovat zpět Česka další turisty. „Je tam v současnou chvíli několik desítek, možná nízké stovky osob, které ještě čekají na repatriaci, ale zároveň jsou mezi nimi ti, kteří byli přestěhováni do jiného hotelu. Malá část evakuovaných chce pobyt dokončit na severu ostrova,“ říká Smolek v rozhovoru pro Deník N. Situace s požáry je stabilní i na řeckém ostrově Korfu. I tak ale Smolek radí, aby se lidé registrovali do systému Drozd, aby v případě změn a potřeby mohlo ministerstvo kontaktovat přímo lidi v zasažených oblastech.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Zda budou pokračovat repatriační lety.

Kolik lidí je skutečně potřeba evakuovat z Rhodu.

Jak vážná je situace na Korfu.

Jaká je nyní situace na Rhodu a jak ministerstvo pomáhá českým turistům zasaženým na místě požáry?

My máme naštěstí kdykoliv zprávy přímo z místa, od našich dvou konzulárních pracovníků a od dvou styčných důstojníků Hasičského záchranného sboru, kteří na Rhodos dorazili v noci. Jsou v kontaktu se svými protějšky, to znamená s hasiči i s pracovníky ministerstva zahraničních věcí Řecka. A vypadá to, i po zprávě od mluvčího ústředního hasičského sboru Řecka vydané zhruba před dvěma hodinami, že požár by měl být pod kontrolou a v zásadě je nyní pouze jedno místo, kde znovu propukl, jinak by měl být už stabilizovaný a je na ústupu. Ale část ostrova je tím požárem samozřejmě zasažena, poničena, takže tam nelze jezdit na dovolenou.

Znamená to tedy, že repatriační lety už nyní nebudou pokračovat? Je v tuhle potřeba chvíli evakuovat české turisty?

Je tam v současnou chvíli několik desítek, možná nízké stovky osob, které ještě čekají na repatriaci, ale zároveň jsou mezi nimi ti, kteří byli přestěhováni do jiného hotelu. Malá část evakuovaných chce pobyt dokončit na severu ostrova.

Na ostrově máme od noci tým čtyř lidí, kteří pomáhají přímo na letišti, mají tam svoje stanoviště, mají tam českou vlajku, pomáhají při odbavování letů. Jednou z jejich úloh je i vybavování našich občanů náhradními doklady, protože to byl problém zejména včera ráno, kdy celá řada lidí musela odejít přímo z pláže a nemohli si v hotelu vyzvednout ani své doklady. A nám se už včera dopoledne podařilo domluvit s řeckou policií, že budou vydávat potvrzení o ztrátě cestovního dokladu, s tímto potvrzením potom mohou lidé opustit Řecko.

A je tedy nutné, aby čeští občané museli opustit Řecko, když je ten požár pod kontrolou a je už jenom v jedné z těch více než deseti lokalit?

Nezbytné to není, proto jsme nepřistoupili k plošnému doporučení vůbec na Rhodos nejezdit, ale zaměřujeme se na aktualizaci míst, kde ještě buď hrozí požár, nebo je požár významně zasáhl. Tam nedoporučujeme jezdit. Na zbytku ostrova je ale možné ten pobyt strávit plnohodnotně, byť