Zdrhali jsme s dětmi pryč. Na obličeji mokré hadry, abychom se neudusili, líčí evakuaci na Rhodu český turista

Kde teď jste?

V autě. Řídím. Několikrát jsme střídali evakuační místa, nejdřív jsme byli úplně na jihu ostrova, pak na severu v hlavním městě Rhodos.

Dneska ráno jsme dostali zprávu, že se můžeme vrátit do hotelu pro věci, protože jako zázrakem neshořel a už je to tam bezpečné. Tak jsem na vlastní pěst půjčil auto a jedu tam pro naše věci a pro to, co poberu i jiným lidem, kteří jsou evakuovaní s námi.

Jste na Rhodu na vlastní pěst, nebo s cestovkou?

S cestovkou Blue Style. Nechali nás v tom. Úplně. Nikdo nás nekontaktoval, už je to třicet hodin, nikomu jsem se nedovolal, všechno po vlastní ose.

(Pavel Eichler po vydání rozhovoru doplnil, že jeho rodině volali z cestovní kanceláře dnes v 0:44 a nabídli možnost letět brzo ráno bez dokladů a zavazadel, nebo si dopoledne dojet do hotelu pro věci a letět až večer, pozn. red.).

Deník N oslovil cestovní kancelář s dotazy na tento konkrétní případ, odpověď zatím nedorazila.

Vraťme se tedy na začátek. Kde jste bydleli?

To místo se jmenuje Kiotari Beach. Krásný hotel. Už v noci z pátku na sobotu jsem na terase viděl popel a cítil jsem silný štiplavý dým. Vyšel jsem ven, abych zjistil, co se děje. Bylo to hodně zakouřený, ale zatím to nevypadalo dramaticky. Stejně jsem ale celou noc skoro nespal.

Ráno už jsme cítili štiplavý kouř mnohem silněji. Když jsem vylezl na terasu,