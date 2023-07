Elektrárna Chvaletice může fungovat dál. Více rtuti může vypouštět na základě „mimořádného stavu“

Na tohle rozhodnutí v elektrárně spadající do impéria Pavla Tykače netrpělivě čekali. Pokud by nedopadlo podle jejich představ, mohlo zásadním způsobem omezit její provoz. Ale to se nestalo. Podle zjištění Deníku N Pardubický kraj vyhověl elektrárně a umožnil jí dočasnou výjimku.