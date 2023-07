„Dobrou noc, Popelko.“ Avignonským festivalem otřásla inscenace s performerkou pod vlivem znásilňovací drogy

Ačkoli festivalový ročník neměl vymezené téma, bylo možné vysledovat určité tematické linie, které se napříč jeho dramaturgií prolínaly.

Vedle postkoloniální kritiky se opakovaně objevilo také téma násilí na ženách: v inscenacích Reading of Mothers, A Song for Wartime polské režisérky Marty Gornické či v Carte noire nommée désir režisérky, performerky a afro-aktivistky Rébeccy Chaillon.

Pod vlivem znásilňovací drogy

Nebo v inscenaci brazilské režisérky Caroliny Bianchi, která vyvolala na festivalu značný rozruch a nabídla jeden z nejintenzivnějších zážitků – ať už v pozitivním, nebo negativním slova smyslu.

Bianchi, působící aktuálně v Nizozemí, hostovala na festivalu společně se svou divadelní skupinou Cara Cavalo poprvé. Její inscenace nese název podle hojně rozšířené brazilské rape-drug (znásilňovací drogy) zvané Boa Noite Cinderela (dobrou noc, Popelko).

Tu tvoří 10 miligramů sedativ přimíchaných do vodky s tonikem, jež uvedou ženu do bezvědomí, a tedy do stavu bezbranného vůči sexuálnímu útoku.

Režisérka sama drogu v úvodní části požije, a zatímco