Život je jako sporák. Také nepustíte naplno všechny plotny, říká odcházející kanadská velvyslankyně

V rozhovoru mluvíme o tom:

v čem jsou Češi a Kanaďané stejní;

jaký moment byl v její kariéře zlomový;

proč pomáhala Češkám dát se dohromady;

nebo jaké nejlepší rady jí daly její dvě mentorky.

Na post velvyslankyně jste do Prahy nastoupila v srpnu 2019 a za půl roku vypukla pandemie. Jak vás to tehdy zasáhlo?

Přijeli jsme sem, nikoho jsme moc neznali, ještě jsme tu ani nestihli zakořenit a přišel covid. Nikdo nečekal, že se to stane a jak těžké to bude. Už se to teď zdá hrozně dávno, ale je důležité na to nezapomenout, protože nás éra izolace a odpojení naučila rozlišovat, co je důležité. Svět se od té doby změnil. A pak jsme se vloni probudili do 24. února a začalo to, byť jinak, celé znovu.

Ale i tak si ještě pamatuju ten pocit předtím, když jsem poprvé viděla, jak moc mají Češi Kanadu rádi. To jsem nečekala.

Kromě hokeje ale!

Samozřejmě kromě hokeje, ale i to jenom, když jsme zrovna na ledě proti sobě.

Máte po čtyřech letech intenzivní znalosti Čechů pocit, že máme něco společného?

V první řadě