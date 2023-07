Oblečení s duhovými motivy už na Floridě nemůžete nosit jen tak. Od té doby, co tu platí zákon, který ve školách omezuje výuku o sexualitě, může být cokoliv s duhou považováno za snahu o indoktrinaci nezletilých. Už i já si dávám pozor, abych si svoji kabelku s duhovým lemem nevzala třeba na dětskou oslavu.

Americký deník: Proč zdejší děti raději nenosí do školy oblečení s duhou

„Mami, tohle tričko já si můžu vzít tak akorát doma na spaní, ale rozhodně ne do školy nebo ven,“ řekl mi v květnu zklamaně můj patnáctiletý syn, který na Floridě chodí do prvního ročníku výběrového gymnázia. Koupila jsem ho online, ale bylo mi příliš velké, a tak jsem mu ho nabídla.

Na tričku byl duhovými barvami nápis „Say Gay“ (v překladu „říkej gay“) a byl to slogan v reakci na zákon, kterým republikánský guvernér Ron DeSantis zakázal výuku o sexuálních tématech na floridských školách až do čtvrtého ročníku střední školy. Tomu zákonu se říká „Don’t say gay“, tedy neříkej gay, a zmiňované tričko představil