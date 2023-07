Lidé s duhovými barvami byli připraveni, jinak by to takhle nevyprovokovali, říká šéfka festivalu Colours of Ostrava

Ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová v rozhovoru pro Deník N odmítla, že by ochranka festivalu měla pokyn nevpouštět do areálu návštěvníky s duhovými symboly, znakem LGBT+. Podle svých slov neslyšela o více než jednom incidentu, celou záležitost považuje za „určitou provokaci“. „Je vidět, že lidé na to byli připravení, jinak by to takhle nevyprovokovali,“ řekla redakci.

Proč ostraha do areálu vašeho festivalu nechtěla pustit návštěvníky, kteří na sobě měli duhové oblečení nebo jiné duhové symboly?

Tohle není pravda. Dovnitř vcházel člověk, který měl kolem pasu duhovou vlajku. Ostraha se ho zeptala, co to má znamenat, jestli je to nějaká kampaň nebo demonstrace něčeho jiného. A holčina, která v té době byla v ostraze, byla opravdu mladá a nevyjádřila se příliš šťastně.

S tím absolutně souhlasím. Ale na druhé straně – zavolala si nadřízeného a ten řekl, ať dotyčný do areálu vejde, že je to takhle v pořádku. Takže není pravda, že bychom ho dovnitř nepustili. Ochranka se akorát podivila nad tím, jak vypadal. Ale to je taková banalita, že udělat z toho, že festival má problém s minoritou LGBT+, je absolutně absurdní.

V reakci na zveřejnění prvního textu své zkušenosti s redakcí sdíleli další návštěvníci. Jeden z nich zaslal i video.

Například dneska tady máme tři sňatky stejnopohlavních párů, v historii festivalu u nás vystupovali účinkující, kteří byli různým způsobem odlišní. Ani nedokážu pojmenovat jak přesně, protože jsou pro mě lidi jako všichni ostatní. Vystupovala tu řada umělců, které jsme hodnotili jen podle jejich umění, a nikoliv podle jejich orientace. Ta je totiž věc každého.

A jestliže se tenhle incident stal, rozhodně nebyl záměrný. Navíc není pravda, že by se sem dotyčný nedostal. A taky si uvědomme, že pokud dovnitř vcházel se spuštěným natáčecím zařízením, konfrontaci vlastně předjímal, očekával ji.

Říkáte, že není pravda, že ho ochranka do areálu nevpustila. Je ale pravda, že jí vadilo, že na sobě měl duhový symbol?

Já jsem vám to popsala jasně. Ten člověk byl dovnitř vpuštěn i s vlajkou.

Každopádně nebyl jediný s takovou zkušeností. Ochranka měla problém například také se slečnou, která měla ve vlasech duhový skřipec. Musela si ho sundat, aby do areálu vůbec mohla. Stejně tak návštěvnice, která na hlavě měla duhový klobouk.

Tohle slyším poprvé. Je vidět, že lidé na to byli připravení, jinak by to takhle nevyprovokovali.

Četla jste článek od kolegy Titlbacha, proti kterému jste se na sociálních sítích vymezovali?



Nečetla. Nevím, jestli jich bylo víc. Ale tohle slyším poprvé.

Protože případy těchto návštěvníků v něm zmiňuje.

A proč bych ho měla číst? My jsme