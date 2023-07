Dvě klíčové personální změny: Vláda vymění ředitele NBÚ, šéfa GIBS dosadí bez výběrového řízení

Vláda chce na podzim podle zjištění Deníku N vyměnit ředitele Národního bezpečnostního úřadu. Nástupce Jiřího Langa, který instituci vede od února 2017, zatím neurčila. Už do konce srpna hodlá premiér Petr Fiala (ODS) oznámit jméno nového šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ten nebude muset projít výběrovým řízením.

„K výměně ředitele NBÚ by mělo dojít na podzim,“ řekl Deníku N člen vlády. Podle něj se se změnou počítá už delší dobu. „Bylo to logické, že k této změně dojde, a to i vzhledem k tomu, že pan ředitel je ve funkci od roku 2017,“ dodal.

„Ano, tato změna proběhne, a to vzhledem k tomu, že