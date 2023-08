Proč 90. léta fascinují? Tehdy jsme ještě nezrušili budoucnost, říká americký spisovatel

Smells Like Teen Spirit, Pulp Fiction, Kids, Cop Killer, Titanic, Natural Born Killers, Friends, American Psycho – komu je alespoň některý z těchto názvů povědomý, hned bude v duchu katapultován do devadesátých let. Spisovatel a novinář Chuck Klosterman věnoval této dekádě celou knihu Devadesátky (Deväťdesiate roky, N Press, 2023).

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Proč Chuck Klosterman považuje uvažování v dekádách za smysluplné,

jak uvažuje nad tezí o „konci dějin“ politologa Francise Fukuyamy,

proč byla právě 90. léta zajímavá

a zda šlo o poslední rozeznatelnou dekádu.

Při čtení vaší knihy jsem přemýšlel, proč vlastně dělíme dějiny na dekády. Není k tomu žádný pádný důvod a duch doby se jistě nemění každých deset let. Přesto má každý jistou představu o 60., 70. či 80. letech. Čím tedy desetiletí jsou? Je to nějaký konstrukt, který nám pomáhá pochopit dějiny? Nebo je to pomůcka k vyprávění příběhu?

Je snadné si uvědomit, že dělení času na desetiletá období je svévolné a nepraktické. Ale ještě jednodušší je porozumět tomu, proč to děláme. Poskytuje nám to totiž rámec pro uvažování o současných dějinách. Pro paleontologa, který studuje dávnou historii, může koncept „století“ působit stejně svévolně a neprakticky.

Rozumím sice argumentům proti pojmu „dekáda“, či dokonce proti označení „generace“. Ale diskuze o nich mi vždy připadá jako sémantická ztráta času. Ano, je to nedokonalé označení. Ano, celá historická analýza by byla jiná, kdyby dekády byly nevysvětlitelně postaveny na pěti- či dvanáctiletých periodách, a to i v případě, kdyby byly všechny historické události identické. Ano, nelze tvrdit, že všichni lidé, kteří žili v určitém období, měli stejné názory a vlastnosti. Všechny tyto body jsou pravdivé.

Kniha Deväťdesiate roky vyšla v knižní edici Denníku N. Koupit ji můžete na obchod.dennikn.sk.

Zároveň však okamžitě rozumíme tomu, co máme na mysli, když se mluví o dekádách. A určité neměnné vlastnosti informují o zobecněných časových obdobích, a to i ty, kdo byli při tom, ale nebyli přímo zapojeni. Je to způsob, jak mluvit o věcech, které by jinak bylo obtížné porovnat nebo dát do kontrastu.

Jak jste 90. léta prožil vy osobně? Byla tato dekáda lepší částí vašeho života?

V roce 1990 jsem končil střední školu, když tato dekáda končila, bylo mi 28 let. Toto období rané dospělosti – speciálně v USA – bývá velmi zábavnou a objevitelskou fází. Čili ano – devadesátá léta jsem si skutečně užil. Byl to základ mé dospělé osobnosti a bylo velmi cool zažít některé změny v hudbě a ve filmu v reálném čase. Ale můj osobní život ve skutečnosti není součástí této knihy. Napsal jsem knihy, u kterých tomu tak bylo, ale ne v tomto případě.

Přestože v knize píšete o několika tématech zaměřených na americké reálie, i čtenář s evropským či postsocialistickým backgroundem bude v mnoha případech osloven. Po roce 1989 se svět otevřel a západní kultura sem začala neomezeně proudit. Souhlasil byste s tvrzením, že 90. léta byla prvním skutečně globálním desetiletím v rozvinutém světě?

Ano. Je obtížné s tím nesouhlasit, ačkoli někdo by mohl začít spekulovat o použití pojmu „rozvinutý“.

Devadesátá léta byla i dekádou „konce dějin“, čili myšlenky Francise Fukuyamy. Konec něčeho nebo období finální fáze znamená stav, ve kterém nemusíte dosahovat ničeho nového nebo se snažit o představu možné budoucnosti. Myslíte si, že tento stav finality měl vliv na náladu 90. let?

Ano a ne. Rozhodně to formovalo diskuzi o tom, jak se bude – nebo by se měla – vyvíjet budoucnost. Je však důležité poznamenat, že