Prostor mého života: Proč nedám dopustit na online svět

Jak začínají ty nejlepší dětské knížky? Alenka propadne králičí norou, ve skříni je průchod do Narnie, Harry dostane pozvánku do Bradavic… Bylo nebylo, před spoustou a spoustou let se Madla vydala do světa na zkušenou a objevila internet. A v tu chvíli zjistila, že kromě světů, do kterých se dostane při četbě knížek, existují i jiná místa plná kouzel a fantazie. Jsou přístupná přes monitory počítačů a displeje telefonů. Místa, kde se stírají rozdíly. Ať už v čase, prostoru, nebo prostě jen ty, které vytváříme vlastními předsudky. Místa pro všechny.

Sociální sítě jsou podle některých velké zlo. Bezedné jámy plné bahna a špíny. Chápu jejich obavy, ale zároveň mám jinou zkušenost. Stejně jako hospoda pro někoho může být vstupní branou k hazardu a alkoholismu a pro jiné je jen ideálním místem sociální interakce, může internet kromě zla přinést i mnoho dobra. Alespoň u mě