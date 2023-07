Všichni spatřili Putinovu slabost. Prigožin elitám ukázal, že „dědeček“ je vyřízený, říká bývalý ruský poslanec

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Budou letošní události ve válce na Ukrajině rozhodující?

Budou Rusové ještě dlouho považováni za zločince, jak tvrdí Garry Kasparov?

Jak Prigožinův puč ovlivní ruský režim?

Bylo správné vyzývat k podpoře válečného zločince Prigožina proti Putinovi?

Stačí nahradit Putina demokraticky smýšlejícím člověkem, nebo je třeba v Rusku změnit celý systém?

Funguje stále Putinovo jaderné vydírání?

Co čekat příští rok od ruských prezidentských voleb?

Byl nedávný summit NATO pro Ukrajinu úspěšný? Na jedné straně vidíme, že evropští lídři avizovali nové dodávky zbraní, na druhé straně se objevila řada připomínek a výtek ze strany Zelenského.

Pokud vím, sám Zelenskyj nic neočekával. Zazněla sice spousta kritiky, ale pokud bychom měli být realisty, na tomto summitu nemohlo dojít ke vstupu Ukrajiny do NATO, dokonce ani nemohl být nastíněn harmonogram s termíny, protože Západ není připraven jít do války s Ruskem. Je připraven Ukrajinu podporovat, ale není připraven se této války přímo účastnit. Není jasné, kdy válka skončí, tudíž k žádným podobným rozhodnutím dojít nemohlo.

Ale proč byl summit pro Ukrajinu v každém případě úspěšný, nehledě na veškerou kritiku a emoce? Protože pomoc Ukrajině je nyní institucionalizovaná. Jestliže se dříve jednalo o rozhodnutí jednotlivých zemí, kdy každý pomáhal, jak uměl – penězi, zbraněmi –, nyní se vše odehrává vlastně v rámci uzákoněných vztahů. V podstatě byla vytvořena skupina NATO–Ukrajina, má určitý oficiální byrokratický status. To znamená, že všechna rozhodnutí se nyní budou přijímat mnohem rychleji, bez ohledu na volby v některé ze zemí či cokoli jiného. Jde tedy o jasnou pozici, která se nyní sotva změní. Západní byrokratické mašinerii trvá dlouho, než se rozjede, ale pak už postupuje jasně, podle plánu. A bude velmi obtížné ji obrátit zpět.

Takže mašinerie je již nastartovaná?

Samozřejmě. Už je v pohybu.

Nicméně Švédsku se do NATO vstoupit podařilo. Ovlivní to do budoucna průběh války, anebo to jen naštve Putina a tím to skončí?

Zaprvé to bylo předvídatelné a zadruhé to ruské elity očekávaly. Toto rozhodnutí sotva ovlivní průběh války, ale může být použito proti Putinovi.

Petr Pavel ve Vilniusu prohlásil, že čeho ukrajinská armáda dosáhne do konce letošního roku, bude základem pro budoucí jednání. Souhlasíte s českým prezidentem?

Já nevidím žádný prostor pro jednání.

Mám na mysli, zda mají události, které se stanou do konce roku, nějaký zvláštní význam.

Podle mě bude důležité všechno. My přece nevíme, kdy tato válka skončí, a do poslední chvíle nebudeme vědět, kdy se v Rusku změní režim. Může se změnit vlivem války, ale i z jiných důvodů. A Prigožin nám ukázal, že to vlastně je možné. A domnívám se, že to, co se v Rusku přihodilo, je jen začátek. Rozporů přibývá, v základech ruské státnosti se objevila trhlina, která se zvětšuje. Letos nebo příští rok se může