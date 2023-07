„Celkové mizení ze scény.“ Dvouprocentní lidovci mají dvě cesty, kudy ven z problémů

Červnový volební model agentury Median přinesl velmi špatnou zprávu pro vládní lidovce. KDU-ČSL by totiž podle něj těsně před letními prázdninami volila pouhá dvě procenta lidí. Pro jednu z nejstarších českých politických stran to znamená v tomto konkrétním šetření propad za zelené, komunisty nebo Přísahu.

„Podpora KDU-ČSL klesla na dlouhodobé minimum,“ píše Median ve své výzkumné zprávě k šetření. „Mezi podporovateli lidovců je ovšem patrná vysoká volatilita a preference této strany se dlouhodobě pohybují mezi dvěma a šesti procenty,“ doplňují výzkumníci.

Vládní strany zpravidla v průběhu volebního období příliš nových příznivců nezískávají. Zejména pokud jsou součástí kabinetu v době, která přináší ekonomické problémy a velkou dávku nejistoty nebo napětí. V tomto ohledu je jisté oslabování lidovců coby vládního subjektu pochopitelné.

Nejde ovšem o propad v jednom z šetření. Na alespoň pět procent, která stranám a hnutím samostatně zaručují vstup do Sněmovny, by letos KDU-ČSL dosáhla pouze dvakrát. A to z desítky šetření, které renomované agentury (Kantar CZ, Median a STEM) od ledna publikovaly.

Aktuální data Medianu jsou tak pro lidovce velkým varováním, byť jde o první průzkum, který tak hluboký propad straně přisuzuje. Ani u dalších výzkumných agentur a organizací se jim ale nedaří posilovat.

Ředitel agentury Median Přemysl Čech k tomu Deníku N řekl, že slabý výsledek nemusí být dán konkrétními výtkami voličů vůči politice strany. „Spíše než o konkrétní výtky se jedná o