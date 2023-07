Studio N: Jak se americký voják dostal do rukou Severokorejců

Americký voják se oddělil od turistické skupiny, zasmál se a rozběhl se směrem do KLDR. Překročil přísně střeženou linii a Severokorejci ho patrně zadrželi. Co s ním bude? A jaké diplomatické potíže to přinese Spojeným státům? Filip Titlbach se ptá Anity Haas Mejzrové ze zahraniční redakce Deníku N.