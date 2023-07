Bez ANO by nevznikla žádná vláda. Oslabila pětikoalice, pro lidovce je průzkum katastrofa

Analýza: Červnový volební model agentury Median ukázal problémy pro strany Fialovy vládní koalice. Podle jejích dat by totiž jednotlivé strany v součtu propadly výrazně pod 40 procent hlasů, zejména dvě procenta pro KDU-ČSL jsou alarmující. Bez hnutí ANO, pokud by volby dopadly podobně, by nešla reálně postavit žádná budoucí vláda.

Těsně před letními prázdninami by volby do Poslanecké sněmovny suverénně vyhrálo hnutí ANO. Vyplývá to z červnového volebního modelu, který dnes zveřejnila agentura Median. Podle dat výzkumníků by v druhé polovině června hnutí ANO ještě posílilo své již tak vysoké preference a získalo by 35,5 procenta hlasů.

Poprvé v tomto období tak Andrej Babiš a jeho lidé v některém z volebních modelů dokázali překročit hranici 35 procent podpory. Již předchozí měření v květnu u tří různých agentur ukazovala, že dlouhodobá podpora hnutí těsně pod 30 procenty se v průběhu volebního období změnila a ANO posílilo.

Podle šetření Median by tento trend mohl pokračovat. Od minula nicméně hnutí posílilo o jeden procentní bod, jde tedy o posun v rámci statistické chyby a zřejmě až další průzkumy ukážou, zda se ANO dokázalo stabilizovat nad úrovní 35 procent.

Dominance je způsobena zejména podporou mezi lidmi ve věku 65 a více let. Median totiž píše, že mezi těmito lidmi by ANO získalo bezmála dvě třetiny hlasů. Nejlépe si ale vede také mezi všemi vzdělanostními skupinami vyjma vysokoškoláků.

Předchozí posilování ANO analytici výzkumných agentur vysvětlovali zejména dvěma faktory. Jednak přetahováním hlasů od hnutí SPD, na které se Andrej Babiš po prezidentských volbách chtěl zaměřit. A vedle toho i luxováním neparlamentních stran a hnutí.

Aktuální data naznačují, že by se hegemonovi průzkumů mohlo dařit přetahovat i některé hlasy od vládní koalice. Pět stran, které ji tvoří, totiž v součtu v červnu získalo pouze 37,5 procenta podpory. Šetření sledovalo, jak si vedou jednotlivé strany a hnutí samostatně, nepočítá například s tím, že ODS, lidovci a TOP 09 opět vytvoří koalici Spolu, což je pravděpodobné.

V každém případě je 37,5 procenta pro koaliční strany v dlouhodobém srovnání nízká hodnota. Agentura Median letos publikovala již pátý volební model, v žádném z předchozích koaliční strany v součtu nezískaly méně než 41 procent. V tomto ohledu je pro ně nejnovější šetření