Prodejny Bezobalu končí. Lidé začali upřednostňovat jiné věci než udržitelnost, říká ředitel

Síť prodejen Bezobalu končí. Společnost to oznámila na svém Facebooku. Rozhodnutí odůvodňuje hlavně špatnou finanční situací, do níž se začala dostávat už během pandemie. „Už nešlo nevnímat, že na to nemáme,“ vysvětluje ředitel Bezobalu Jiří Sedlák. V rozhovoru odpovídá také na to, co všechno ke konci po deseti letech fungování vedlo, jakou roli v tom hrál rozchod současného vedení se zakladateli nebo proč se podle něj nakupování v bezobalových obchodech pro lidi stalo nepohodlným.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Proč se společnost Bezobalu rozhodla skončit?

Je trend bezobalového nakupování dávno mrtvý?

Proč je pro lidi bezobalové nakupování nepohodlné?

Jaké plány má vedení Bezobalu do budoucna?

Na svém Facebooku jste oznámili, že všechny prodejny Bezobalu končí. Co vás k tomuhle rozhodnutí vedlo?

V tuhle chvíli to bylo hlavně vyčerpání. My jsme tři a půl roku byli v módu, kdy jsme Bezobalu věnovali obrovské množství energie a skrz vymýšlení různých projektů se snažili prodejny zachránit a udržet na trhu. Covidová pandemie, válka na Ukrajině, energetická krize i inflace se na nás ale podepsaly a v současné době jsme si už museli přiznat, že o to, co nabízíme, není dostatečný zájem.

Samozřejmě jsme zkoumali, kudy bychom se mohli vydat, abychom se zachránili. Nicméně všechno nám naznačovalo, že abychom se potkali s poptávkou na trhu, museli bychom snížit kvalitu toho, co prodáváme. A to jsme udělat nechtěli.

Bezobalu jsme založili také proto, abychom poskytovali zdravé potraviny v celé jejich šíři, a nejsme ochotni smířit se s tím, že bychom prodávali zprocesované a chemicky upravené produkty. Proto jsme si řekli, že prodejny radši zavřeme, než abychom tuhle myšlenku zkompromitovali. Víc než tři roky jsme do toho dávali sto dvacet procent. Ale když vidíme, že se nám to nevrací, nebudeme hlavou narážet do zdi. Už nejde nevnímat, že na to nemáme.

Myslíte, že zájem zákazníků o udržitelný životní styl obecně klesá a že i tohle se mohlo na vašem konci podepsat?

V době pandemie jsme zjistili, že máme dvě zásadní skupiny zákazníků. Jedna z nich je ta, která s námi je delší dobu, rozumí kvalitnímu stravování a lidé z ní jsou ekologové srdcem i duší. Tohle jsou jedinci, pro které chceme bezobalově prodávat i dál.

Druhou skupinou jsou zákazníci, kteří do udržitelnosti nevidí tolik. Začali s tímhle životním stylem sice koketovat, třeba i v rámci minimalismu, ale nemají ho tak zvnitřněný. Nerozumí například rozdílu mezi