Ján Mazák, který v květnu přeplaval přes řeku Narva z Estonska do Ruska, se o víkendu přesunul z Pobaltí na Slovensko. 46letého muže z Košic zadržela za nelegální překročení hranic ruská policie a nakonec ho Rusko vyhostilo. Teď Denníku N popsal, jak na zemi změnil názor a přestal obdivovat Vladimira Putina. Tamní vězení přirovnal ke gulagu.

V neoprenu plaval do Ruska, teď popisuje tamní vězení: na stěnách krev a všude švábi a pavučiny

Mazák tvrdí, že vystřízlivěl a už si neváží ani Ruska, ani prezidenta Putina, na jehož počest složil ještě před snahou dospět do jeho země oslavnou skladbu s názvem Vůdci velkého ruského lidu. Rusko bylo mou srdeční zemí, zidealizoval jsem si ho a zromantizoval přes umění, vysvětloval Mazák začátkem července během dočasného pobytu v jedné z pobaltských zemí.

Podrobnosti ze svého pobytu v ruské vazbě nechtěl na dálku upřesňovat. Po návratu na Slovensko už se ale rozpovídal o tom, jak jeho dvouměsíční věznění v Petrohradě a Kingiseppe vypadalo. Ve věznici si psal deník; teď podmínky v tamních celách přirovnává je ke gulagu.

Výslech jako z filmu o KGB

Mazák dnes vysvětluje, že ho Rusové nezadrželi hned u řeky. Tři hodiny kráčel po lesní cestě směrem do Ivangorodu, kde sídlí pohraniční policie. Neplánoval se hned přihlásit na policii a uskutečnit svůj plán, tedy požádat o azyl. „Nejprve jsem se chtěl někde ubytovat, abych se mohl osušit, ohřát a očistit, byl jsem zablácený a podchlazený, celý jsem se klepal,“ popisuje.

To už nestihl. Když ušel přibližně sedm kilometrů, objevilo se naproti němu policejní auto. Řekl jim, proč se do Ruska vydal, a pochlubil se, že složil oslavnou hymnu Vivat Russia. Aby mu uvěřili, ukázal jim, kde na internetu si ji mohou poslechnout. „Pouštěli si ji na policejní stanici vícekrát, tak jsem si myslel, že jsem si je získal. A že můj pobyt v Rusku začíná dobře. Jenže to byl jen první dojem,“ vzpomíná Mazák, který dříve působil i jako dirigent a sbormistr v košickém státním divadle.

Zároveň tvrdí, že jeho výslech vypadal jako z filmu o KGB. Jeden policista se ho na něco zeptal, druhý hned