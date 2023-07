Babiše doběhly utajované nákupy slovenských pekáren. Penam dostal půlmiliardovou pokutu

Pekařská skupina Penam ze svěřenského fondu expremiéra Andreje Babiše dostala od slovenského antimonopolního úřadu jednu z nejvyšších pokut v jeho historii. Zaplatit má za to, že si dvě pekárny přikoupila přes spřízněné osoby, aniž by to úřadu nahlásia. Penam je i na Slovensku největší pekařskou skupinou.