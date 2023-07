Dětské knihy: Harry Potter, dívčí hrdinky nebo Astrid Lindgren stále táhnou, Foglar už dnes děti moc neosloví

Prodejní cena dětských knih často nepokryje ani náklady. Přesto pandemie oblast dětské literatury nepostihla tolik jako literaturu pro dospělé. Ne každý rodič je ale tak osvícený, aby nechal dítěti v knihkupectví volnou ruku. Co teď stojí za to pořídit do dětských knihovniček a má ještě smysl investovat do klasických titulů?