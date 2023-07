live! Barbieheimer vládne kinům. Do Číny ale toto monstrum nejspíš nedosáhne

O tomto víkendu by měly padat domácí, americké a nejspíš i světové kinařské rekordy. Očekává se, že dvojice premiér tohoto týdne, filmy Barbie a Oppenheimer, má šanci ve velké míře přitáhnout diváky do kin. Ne ale do těch čínských.