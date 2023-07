Vláda se zpožděním načrtává novou podobu české energetiky. Opřít se chce až o čtyři jaderné reaktory

Plány na ozelenění svých ekonomik měly státy EU Evropské komisi poslat do konce června, podle českého ministerstva životního prostředí to nestihla polovina z nich. „Zpoždění bylo dáno kromě jiného pozdním schvalováním některých částí balíčku (unijní legislativy, pozn. red.) Fit for 55,“ napsala redakci mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková. Rezort podle ní cílí na to, aby český plán do Komise odešel během září.

Plán spadá primárně pod ministerstvo průmyslu a obchodu, které se také odkázalo na zpožděnou legislativu. „Stále například není schválena finální verze aktualizované směrnice o podporovaných zdrojích. Právě z tohoto důvodu jsou parametry plánu upravovány se zpožděním, očekáváme, že během léta bude materiál finalizován,“ nastínila optimističtější variantu mluvčí ministerstva průmyslu Miluše Trefancová.

Plán je navíc závislý na dalších dvou klíčových