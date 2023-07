Morální vítězství ve studené válce jsme promrhali. Moje generace selhala, říká šéfkomentátor Financial Times Wolf

Náš problém je ztráta důvěry v systém. Popírat to dnes může jen hlupák, tvrdí Martin Wolf, hlavní ekonomický komentátor deníku Financial Times. Právě obnovení dobře fungujícího vztahu tržního kapitalismu a liberální demokracie je hlavním tématem jeho nové knihy: Krize demokratického kapitalismu. „Nejde ani tak o to, v jaké kajutě a na které palubě se budete na naší společné lodi plavit, ale jestli se celá loď nepotopí,“ říká Wolf o zodpovědnosti, kterou podle něj nesou byznysové a intelektuální elity.