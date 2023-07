Poprvé po desetiletích se americký voják ocitl v severokorejské vazbě poté, co zřejmě zcela dobrovolně překročil hranici do KLDR. Okolnosti jeho přechodu přísně střežené linie jsou zatím nejasné a Pchjongjang mlčí. Ale něco přece jen víme.

Zasmál se mezi turisty a překročil hranici do KLDR. Co víme o americkém vojákovi v rukách Severokorejců?

Americký voják překročil hranici oddělující Jižní a Severní Koreu směrem na sever. A Severokorejci ho podle všeho zadrželi. Mimořádný incident plní přední stránky světových médií již od včerejška – už proto, že neobvyklá situace může pro Spojené státy znamenat diplomatické potíže a současně poskytnout Severní Koreji prostor k vyjednávacím manévrům a materiál pro propagandu.

Krize, kterou mladý voják způsobil, navíc přichází v době už tak napjatých vztahů s KLDR – nejen mezikorejských, ale také na globální scéně. Jižní Korea a Spojené státy se Pchjongjang snaží odradit od intenzivních raketových testů (a očekávaného testu jaderné obraně), zatímco Severokorejci odpaly balistických střel naopak zintenzivňují, stejně jako bojovnou rétoriku. Washington dokonce před časem Američanům zakázal, aby do Severní Koreje jezdili.

Dotyčný voják to svým způsobem dodržel. Na území KLDR totiž vkročil.

„Domníváme se, že je teď v (severokorejské) vazbě a pracujeme s našimi (severokorejskými armádními) protějšky na vyřešení tohoto incidentu,“ oznámil mluvčí amerických vojenských sil v Jižní Koreji, plukovník Isaac Taylor.

Okolnosti, které vojákovu přechodu do totalitní země předcházely, zatím nejsou jasné. Stejně tak nevíme, kde přesně se nachází ani co se s ním bude v následujících dnech dít. Co naopak víme? A proč