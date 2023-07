Kyjev je teď chráněný lépe než před několika měsíci, říká v rozhovoru starosta města Vitalij Kličko. „Za to děkujeme našim spojencům. Ve městě máme moderní protiraketové systémy.“

Vitalij Kličko: Jestli Rusové znovu přijdou do Kyjeva, bude to velká a krvavá chyba. Máme pro ně překvapení

Vitalij Kličko je od roku 2014 starostou Kyjeva. Po loňském únoru se díky své funkci i celosvětové popularitě stal jednou z hlavních postav ukrajinského odporu. Spolu se svým bratrem Vladimirem, který je – stejně jako on – bývalý boxer, se snaží získat podporu pro Ukrajinu také v zahraničí.

V Německu, kde oba bratři dlouho žili, založil Vladimir iniciativu, která sbírá peníze na pomoc lidem zasaženým válkou. Naopak Vitalij tráví většinu času v Kyjevě, kde denně řeší problémy, které v hlavním městě způsobuje ruské bombardování.

Předevčírem přicestoval na zahraniční cestu do Bratislavy, kde s primátorem Matúšem Vallem jednal o spolupráci obou hlavních měst. Kličko přijel den před svými 51. narozeninami a na tiskové konferenci řekl, že si ze všeho nejvíc přeje, aby příští rok už se svou rodinou mohl slavit v míru.

Starosta Kyjeva dal společný rozhovor Denníku N, SME a RTVS. Odpovídá v něm:

co je pro něj nejtěžší chvíle od začátku války;

zda jsou ukrajinští politici navzdory mediálním sporům jednotní;

jestli se bojí, že by se ruská armáda mohla znovu vydat na Kyjev;

co je prioritou při opravě města.

Už uplynul téměř rok a půl od chvíle, kdy ruská armáda vtrhla na Ukrajinu. Co byl pro vás osobně nejtěžší moment od začátku invaze?

Smutných příběhů je mnoho. Jeden se stal ještě loni v březnu, kdy začala válka. Byl jsem na nádraží, to bylo plné lidí, probíhala evakuace. Přišel jsem zkontrolovat situaci a šel do dětského koutku. Uviděl jsem tam dítě; plakalo a ptalo se na tátu a mámu. Snažil jsem se ho uklidnit a řekl mu, ať se nebojí, že jeho rodiče brzy přijdou. Ale pak ke mně přistoupila jedna žena a řekla mi: Jeho rodiče už nepřijdou. Zemřeli a zůstalo samo. A oni se mu to báli říct, takže dítě o tom nevědělo.

Takových