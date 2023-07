Slovenští politici se předbíhají v návrzích, kolik medvědů se musí zabít. Máme problém, připustili i ministři

Hned několik slovenských parlamentních stran volá po masivním zabíjení medvědů ve slovenských lesích. Padají slova jako ekoteroristé a biologické zbraně; o věci teď dokonce jednal mimořádný parlamentní výbor a vyjádřila se i prezidentka. Co čeká medvědy na Slovensku? Ustoupí úřady politickému tlaku?

Medvědi se na Slovensku stali celospolečenským tématem hlavně po událostech posledních týdnů. Během minulého víkendu byly hlášeny tři různé případy napadení člověka medvědem.

Problém medvědů, kteří ztratili plachost, by nebylo dobré „podceňovat ani ignorovat“, řekla počátkem tohoto týdne slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Reagovala tak na téma, které si teď parlamentní strany vzaly za své a živě o něm diskutují, přičemž některé z nich požadují vybíjení medvědů ve slovenských lesích. K věci už se vyjádřili také někteří ministři nové vlády Ľudovíta Ódora a přiznali, že situaci pokládají za vážnou.

„Jsou lidé, kteří se kvůli (medvědům) bojí chodit do práce a sportovci do lesa, způsobuje to problémy zemědělcům i chovatelům ovcí,“ řekl ministr životního prostředí Milan Chrenko.

Trochu jsme zaspali

V úterý se problémem zabýval mimořádný parlamentní výbor pro zemědělství a životní prostředí.

Nezvykle se ho zúčastnil i předseda Národní rady (slovenského parlamentu, pozn. red.) Boris Kollár, který obvykle na zasedání tohoto typu nechodí. Před kamerami, které zprostředkovávaly živý přenos z jednání, volal po radikálních řešeních. „Stovky medvědů se musí regulovat,“ vyzýval.

Kdyby se toto (zdaleka nejen) Kollárovo přání splnilo, znamenalo by to