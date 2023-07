Chybějí už i specialisté, sehnat endokrinologa je problém. Husákovy děti navíc rychle stárnou

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Pětatřicetileté Petře z Prahy vyšly v laboratoři zvýšené protilátky proti hormonům štítné žlázy, a tak jí praktická lékařka napsala doporučení k endokrinologovi. Najít volného lékaře byl ale problém. „Obvolala jsem asi osm ordinací, všechny mi řekly, že nové pacienty už vůbec nepřijímají. Docela mě to zaskočilo. Na dlouhé objednací lhůty u lékařů jsem si už zvykla, ale že by měli úplně plno, to jsem zažila poprvé,“ svěřila se čtenářka Deníku N.

Redakce oslovila velké pražské polikliniky a zjistila, že s endokrinology je opravdu problém.

Žádné nové pacienty už neberou například v Městské poliklinice Praha ve Spálené ulici. V dohledné době se přitom situace zřejmě nijak nezlepší.

„Endokrinologická ambulance je momentálně významně přetížena počtem pacientů a nelze přijímat do péče další klienty. Kdy se tento stav změní, neumíme odhadnout, ale těžko lze očekávat, že by najednou přestalo chodit velké množství registrovaných pacientů, kteří musí chodit na pravidelné kontroly. Tedy spíše se sem tam uvolní jen jednotlivé místo,“ potvrzuje ředitel zařízení David Doležil. Jiné ordinace v rámci polikliniky podle něj tento problém nemají.

Nové pacienty s hormonálními problémy už nevezme ani Poliklinika Prosek. „Je to způsobeno chybějícími lékaři v endokrinologické ordinaci. Bohužel zlepšení současného stavu nedokážu odhadnout. Sháníme lékaře, nabízíme bydlení a další benefity, ale lékaři se zatím nehlásí,“ potvrzuje ředitel prosecké polikliniky Tomáš Kladívko.

Volné kapacity nejsou nyní ani v ambulancích v rámci oslovených pražských nemocnic. Plno hlásí FN Motol. Pacienty s běžnými diagnózami nepřijímá ani endokrinologická ambulance při Všeobecné fakultní nemocnici, která se zaměřuje spíše na závažné hormonální problémy.

„Původní systém se zcela zhroutil“

Plno má i Fakultní nemocnice Bulovka. „U nás na pracovišti pacientů jednoznačně přibývá. Akutní ambulance je vysloveně