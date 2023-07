Expolitik získal post v městské firmě, kde zastupoval magistrát. Neměl výhodu, tvrdí Pražské služby

Bývalý starosta Prahy 3 a vlivný muž pražské ODS Alexander Bellu získal v roce 2019 post v městském podniku Pražské služby. Nejprve v něm působil jako koordinátor, od loňska jako ředitel controllingu. Obě funkce přitom získal v době, kdy ve firmě zastupoval hlavní město jako člen dozorčí rady. Střet zájmů odmítá. Deník N získal od Pražských služeb informace o expolitikově pracovním poměru až po půl roce, kdy je firma odmítala poskytnout. Redakci je poslala krátce poté, co Bellu z dozorčí rady rezignoval a nechal se do ní opět zvolit, tentokrát jako zástupce zaměstnanců.

Někdejší pražský zastupitel, místostarosta a starosta Prahy 3 Alexander Bellu působí od roku 2015 v dozorčí radě městské akciové společnosti Pražské služby. První zhruba rok a půl byl předsedou.

Na tom by nebylo nic zvláštního – magistrát jako jediný akcionář do dozorčí rady své firmy vyslal v průběhu let celou řadu pražských politiků. Vystřídali se v ní například sociální demokrat Miroslav Poche, někdejší zastupitel a poslanec ODS Boris Šťastný nebo bývalý předseda Strany zelených Petr Štěpánek.

Jenže v případě Alexandera Bellua nejde o jedinou jeho pozici v městské firmě, která má na starosti svoz odpadu a údržbu komunikací. Poté, co ve volbách v roce 2018 neobhájil post pražského zastupitele a musel opustit i křeslo starosty Prahy 3, podepsal s Pražskými službami pracovní smlouvu.

„Nic se tím neporušuje a nedochází k žádnému střetu zájmů,“ řekl Bellu.

Expolitik – v té době ale ještě opoziční zastupitel na žižkovské radnici – získal post koordinátora závodu odvoz a recyklace odpadu pro oblast veřejné správy. Ten přitom ve firmě předtím nebyl.

„Náplň této pracovní pozice dříve vykonával zástupce ředitele závodu odvoz a recyklace odpadu. Tato agenda však postupem času narostla do té míry, že byla vyčleněna do samostatného pracovního místa,“ napsal Deníku N mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.

„Proběhlo výběrové řízení, v němž uspěl pan Bellu. Jeho členství v dozorčí radě ho