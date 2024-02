Putin si „domluvil s Bohem“, že mu bude všechno odpuštěno, říká ruský kněz Kurajev

Jsme výjimeční. Nikdy jsme na nikoho neútočili. Vždy jsme se jen bránili, je podle průzkumů rozšířená představa mezi většinou Rusů. Kněz Andrej Kurajev takové mýty o jejich povaze vyvrací. I za to byl vyobcován z ruské pravoslavné církve a uchýlil se do Prahy.

„Hospodine síly, Bože našeho spasení, shlédni milostivě na své služebníky, uslyš a odpusť nám, hle, ti, kdo chtějí bojovat, se chopili zbraně proti Svaté Rusi v naději, že rozdělí a zničí její lid. Povstaň, Bože, na pomoc svému lidu a dej nám vítězství s tvou pomocí!“

Tato modlitba není v žádných zpěvnících ani liturgických knihách. Kdo ji sepsal, není známo. Poprvé zazněla v podání samotného ruského patriarchy Kirilla 25. září 2022. Čtyři dny po vyhlášení mobilizace v Rusku. Šest měsíců poté, co Rusko znovu napadlo Ukrajinu.

Pravoslavní duchovní ji zařadili do svých bohoslužeb a od té doby zní v mnohých ruských chrámech. Je to jakási přísaha věrnosti.

Všem duchovním není modlitba po chuti. Třeba Alexej Uminskyj, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších moskevských duchovních, se vrchnosti vzepřel. Vyměnil například slovo „vítězství“ za slovo „mír“. Za to, že odmítl „prosit Boha“, aby pomohl vraždit a obsazovat cizí území ve jménu Svaté Rusi, ho církevní soud zbavil kněžství.

Dopadlo to s ním podobně jako vloni na jaře s Andrejem Kurajevem. I jeho vyobcoval moskevský patriarchát z církevních řad. Přitom Kurajev je spolu s patriarchou Kirillem nejslavnější pravoslavný duchovní současného Ruska.

Religionista, filozof, bývalý profesor Moskevské duchovní akademie а mluvčí patriarchy Alexeje II. i rebel se prý v mládí nakazil svobodomyslností v Praze. Dnes v českém hlavním městě žije zase, ve stejném domě jako v dětství. V někdejším pražském hnízdě liberalismu, kde i děti kovaných soudruhů načichly svobodou.

Na co jsme se ho mimo jiné ptali: Jaké bylo pražské dětství Rusa po okupaci Československa v roce 1968?

Čí je Krym?

Proč se věřící Putin nebojí Boha?

Pražské dětství v hnízdě perestrojky

Když jsme se sešli poprvé, dal si boršč. Myslím, že ze stesku po domově. Nebo ze solidarity k Ukrajině. Však si k němu také poručil sádlo a smetanu. Ostatně jako místo, kde budeme diskutovat o ruské povaze, ruských mýtech, odpovědnosti pravoslavné církve za válku i za krutosti, vybral ukrajinskou restauraci. A přijel až k ní na skútru.

„Znám to tady,“ přizná. „Můj otec dostal práci v redakci časopisu Otázky míru a socialismu. (Časopis vycházel od roku 1958 do roku 1990 a Kurajev už dříve označil jeho pražskou redakci za „mozkový štáb, z něhož vzešla perestrojka“, pozn. red.). Byla tehdy v budově arcibiskupského semináře v Thákurově ulici 3. Díky tomu jsem dětství strávil v církevním, duchovním prostředí, aniž bych to tušil. Dnes tam sídlí pražský kardinál. Tam, kde je dnes kaple, bylo kino.“

„Je to zvláštní, ale v té redakci panovala neobyčejná svoboda. Byla totiž mezinárodní. Stýkali jsme se s Italy, Francouzi, Švédy, ale i s mezinárodními teroristy, které si sem sovětští komunisté pozvali.“

Ne nadarmo se náměstí, kde jste bydleli, tehdy jmenovalo Velké říjnové socialistické revoluce…

Dnes je to Vítězné náměstí. Naproti nám žil člen výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny. Zkrátka, sešli jsme se tady v Praze velmi rozdílní lidé. Včetně vyhnanců, kteří se nemohli vrátit do vlasti. Protože by je tam zastřelili. Někteří byli upřímní komunisté. A s takovými přesvědčenými lidmi ani Moskva nemohla moc manipulovat.

Tehdy a tady se rodily ideje perestrojky. V pražských kuchyních. Odtud mnozí putovali