Z Telegramu je nový dark web. Česká identita se dá koupit za sto korun a bankovní účet za tři tisíce

Na sociální síti Telegram vzkvétá obchod s bankovními účty a doklady totožnosti potřebnými pro zřízení účtů na finančních platformách jako Paypal nebo Revolut. Zjistila to redakce Investigace.cz. V nabídce jsou i české identity a české bankovní účty. Obchodníci lákají takzvané „muly na peníze“ – tedy lidi, kteří prodávají kopie svých dokladů, nebo přímo hotové bankovní účty – na desítky až stovky eur za jednu registraci a několikanásobně dráž je pak obratem přeprodávají zájemcům. Tyto účty se často používají k praní špinavých peněz a nově i k obcházení protiruských sankcí.

„Rychlé peníze bez námahy. Padesát eur za deset minut.“ „Hledám lidi s pobytem v Polsku, Česku a jiných zemích EU. Pro verifikaci na Paypal. Odměna padesát dolarů.“ Podobné inzeráty lákají k jednoduchému výdělku. Existují ale i jiné, které naopak inzerují: „Nabízíme pasy, občanky a selfie. Státy EU. Bankovní účty a verifikované účty na klíč.“

Zatímco v minulosti se obchod s osobními doklady a finančními účty odehrával převážně na takzvaném dark webu, v posledních letech se část obchodníků přesunula na ruskou sociální síť Telegram. Ta poskytuje svým uživatelům obdobnou úroveň anonymity jako dark web, uživatelsky je však mnohem přívětivější. Nabízí větší počet návštěvníků, tedy potenciální zdroj nových identit a zájemců o jejich nákup. Navíc lze Telegram jednoduše používat i na chytrých telefonech.

Podle dat portálu Statista jsou verifikované účty na finančních platformách na dark webu jednou z nejvyhledávanějších položek posledních let. Nákup identity v podobě kopie dokladu a selfie s tímto dokladem, nebo přímo verifikovaného účtu umožňuje obcházet proces identifikace a ověřování totožnosti (proces KYC – Know Your Client), který od svých uživatelů vyžadují nebankovní finanční platformy jako Paypal, Wise nebo Revolut.

Co je KYC? Proces ověření totožnosti uživatelů, známý jako KYC (Know Your Client), má minimalizovat riziko zneužití registrovaných účtů pro legalizaci zisků z trestné činnosti, korupce, financování terorismu a jiných nezákonných aktivit. První fáze ověřování často vyžaduje poskytnutí fotografií občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti či bankovních výpisů. Druhá fáze spočívá ve vytvoření videa nebo fotografie, která zahrnuje obličej zakladatele účtu a jeden z výše zmíněných dokladů. Některé ověřovací procesy mohou vyžadovat, aby uživatel například mrkl levým okem, pohlédl doleva nebo doprava, nahoru nebo dolů, potvrdil ověřovací platbu nebo si musel se zástupci dané platformy krátce zavolat prostřednictvím videohovoru.

Redakce Investigace.cz navázala kontakt s