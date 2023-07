Ted Chiang: Stroje, které nyní máme, neoplývají vědomím

Když jsem se Teda Chianga zeptala, jestli by si se mnou někdy nezašel na oběd, jeho odpověď byla – stejně jako příběhy, které píše – stručná a lapidární: „Rád si s vámi popovídám o současném stavu a vývoji umělé inteligence a o tom, jak souvisí se science fiction,“ odepsal mi. „Ale o svém osobním životě mluvit nebudu. Pokud je to za vás takhle v pořádku, můžeme si zajít na oběd.“

Já jsem ovšem neměla zájem o Chiangův osobní život: šlo mi o světy v jeho hlavě. Tento čínsko-americký spisovatel je jedním z nejoceňovanějších autorů své generace. Za pouhých osmnáct povídek, jež napsal během více než třiceti let, získal hned několik významných literárních ocenění. Podle jeho novely Příběh tvého života (Story of Your Life, česky v souboru Příběhy vašeho života, Brno: Host 2021, pozn. překl.) o lingvistce, která se učí komunikovat s mimozemským druhem, vznikl hollywoodský film (Arrival/Příchozí, 2016, pozn. překl.).

Všechny Chiangovy povídky nesou zřetelné znaky