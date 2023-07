Už 25 let skáčeme Zemanovi s Klausem na špek. Jejich pakt o rozdělení moci byl leccos, jen ne opoziční smlouva

Podívejme se však spíše na stav společnosti a politiky, který k této smlouvě vedl, a na to, k čemu ji nakonec přivedl. Nejprve ale drobné upřesnění. Není to sice myšlenka nijak nová, ale měla by zaznít a měla by při připomínání událostí července 1998 zaznívat znovu a znovu. Ano, ten dokument, který mezi sebou uzavřely ODS a ČSSD, se nejmenoval Opoziční smlouva, ale Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou.

Krkolomný název by se ale nehodil do titulků a do obecného povědomí, a tak oba političtí lídři – Miloš Zeman a Václav Klaus – od první chvíle používali, a tím i do tehdejšího slovníku prosazovali pojem opoziční smlouva. Připomíná to slavné číslo z muzikálu Chicago „oba sáhli po zbrani“. Tak dlouho