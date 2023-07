Díky lepší technice dnes lékaři na těhotenském ultrazvuku rozpoznají i to, co dříve neviděli. Častěji tak musí lidem sdělovat, že jejich nenarozené dítě zřejmě bude mít zdravotní problém. Jak rodiče takové zprávy přijímají? A v čem se liší přístup českých a britských lékařů? V rozhovoru o tom mluvíme s dětským kardiologem Janem Markem, který pracuje v londýnském kardiocentru.

Těhotné umíme lépe vyšetřit, a tím si přiděláváme práci, říká dětský kardiolog. Za pár let si ženy udělají ultrazvuk samy

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak budoucí rodiče přijímají zprávy o tom, že jejich dítě bude mít vrozenou vadu?

Jak se v tomto ohledu liší přístup českých a britských lékařů?

A proč britští zdravotníci tráví více času komunikací s pacienty?

Až do roku 2005 jste pracoval v Česku, nyní už osmnáct let působíte ve Spojeném království. V čem je podle vás britské zdravotnictví lepší než to české?

Britští zdravotníci s pacienty mnohem více komunikují a jsou empatičtí. Řeknu vám příklad. Loni mi v Česku zemřela maminka. Když se s ní moje sestra šla do nemocnice rozloučit, na chodbě před toaletami dostala od zdravotní sestry igelitku s oblečením bez jediného slova. Bez jakéhokoliv alespoň formálního náznaku pochopení a útěchy.