Přežil rok v ruském zajetí. Zhubl 44 kilogramů, ale nevzdal se, ani když ho mučili a „vyháněli ďábla“

Vasyl Savyckyj (ročník 1984) loni jako zástupce velitele minometné baterie pluku Azov bránil ocelárny Azovstal v Mariupolu. V květnu 2022 ho i s manželkou, která je také vojačkou, zajali Rusové. Ve vězení přežil mučení, ponižování a hladovění. Po roce se vrátil domů v rámci výměny zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem. Jak on, tak jeho manželka si ze zajetí odnesli zranění na těle i na duši a dosud jsou v péči lékařů.

V rozhovoru se dočtete:

Proč člověk někdy musí riskovat život a proč se podle ruských bomb dají seřídit hodinky.

Co znamená „jizba exorcismu“ a proč v ní čeká návrat do středověku.

Jak přežít tak surové mučení, že vám oči bolestí lezou z důlků.

Proč ti, kdo slouží na Putinově straně, kradou spodní prádlo a proč není náhoda, že jsou bachaři primitivní sadisté.

Jaké to je, když po měsících v podzemní cele vyjdete na svobodu a nemůžete uvěřit, že se to doopravdy děje.

A co je ještě horší než to, že ublížili vám a vašim nejbližším.

Pracoval jste ve stavebnictví. Kdy jste se rozhodl, že půjdete se zbraní v ruce bránit vlast?

Už v roce 2014, kdy Rusové napadli náš Krym a Donbas. Původně jsem si myslel, že to separatisti po půlroce vzdají, válka skončí a já se vrátím k normálnímu životu. Místo toho bojuju už devátým rokem, z toho rok jsem strávil v zajetí. Nějak se to celé zvrtlo.

Jak jste předtím vnímal Rusy?

Do roku 2014 normálně. S kluky z Ruska jsem pracoval i v Česku, některým jsem zajistil práci a stali se z nás kolegové. Nikdy by mě nenapadlo, kam to dospěje. Najednou jsem na Donbasu bojoval za Ukrajinu. Ani doma jsem se nezastavil, jen jsem v Praze skočil do letadla, přiletěl do Kyjeva a rovnou se přesunul do Mariupolu.

Což je něco, čemu ne všichni u nás rozumí: proč se civilista rozhodne riskovat život ve válce?

Ale vždyť já nešel bojovat za ty nahoře. Šel jsem bránit svoji zemi a hlavně svoji rodinu. Když má člověk ochránit něco svého před cizími, nepřemýšlí nad následky. Tak mě vychovali a přijde mi to samozřejmé. Na Ukrajině mám velkou rodinu, žije tam maminka, mám bratra, sestru, tři děti… Co je divného na tom, že jsem je šel bránit? Vždyť moje žena