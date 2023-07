Sněmovně a Senátu dál chybí etický kodex. Pekarová Adamová to zkusí změnit, Vystrčil nechce hromadit pravidla

„Skupina GRECO došla k závěru, že doporučení zůstává nesplněné.“ Případně „Skupina GRECO dospěla k závěru, že doporučení nebylo splněno.“ Těmito větami končí šest pasáží zprávy o plnění doporučení, jak předcházet korupci v Parlamentu, mezi soudci a státními zástupci, kterou v červnu vydala protikorupční skupina (GRECO) Rady Evropy.

Ze čtrnácti doporučení plní Česko alespoň na uspokojivé úrovni tři, částečně pět a šest vůbec. Jedno z nesplněných doporučení se týká etického kodexu pro zákonodárce, který by podle skupiny GRECO měl být snadno dostupný veřejnosti a přehledně stanovit, co je střet zájmů či neslučitelnost funkcí nebo jak by zákonodárci měli přistupovat k darům a jiným poskytovaným výhodám. Kodex by se měl také týkat kontaktů s lobbisty, finančních zájmů zákonodárců nebo jejich situace po skončení mandátu.

Rada Evropy dále upozorňuje, že dolní komora Parlamentu už ve druhém po sobě jdoucím období usiluje o zpracování a přijetí kodexu, zatímco Senát vlastní kodex pro senátory odmítá. Horní komora (podle svého usnesení č. 49 z loňského prosince) považuje Ústavu a jednací řády obou komor za plně dostačující, což je podle protikorupční skupiny GRECO znepokojující.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) nyní