Vývoj bojů (505.den): Ukrajinský odboj dnes pohřbil ruského generála a vzkazuje, že se zúčastní pohřbu velitele ponorky

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 13. července. Situace na některých místech už může být jiná.

Jak funguje ukrajinský odboj na okupovaných územích – odhaluje velitelské štáby, sklady a transporty. Ukrajinská tajná služba poměrně často informuje o zadržení ruských agentů na ukrajinském území, kteří do Ruska posílají informace o ukrajinské armádě. Někdy jde o skutečné agenty, někdy o domácí kolaboranty.

Funguje to však i naopak a velmi účinně. Například město Melitopol je známé sérií atentátů na místní kolaboranty a ruské představitele. Jiným projevem odboje jsou útoky na železniční síť. Ale možná nejdůležitější je odbojové hnutí, které pomáhá ukrajinským vojákům hledat na okupovaných územích ruské vojenské cíle a navádět na ně útoky.

Tento týden například (pravděpodobně) střela Storm Shadow zasáhla štáb 58. armády ve městě Berďansk. Sídlil v místním hotelu Duna, ze kterého po útoku zůstaly jen ruiny.

