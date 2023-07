Příběh finalistky Wimbledonu: Vondroušová překonala mnohé útrapy a je krok od triumfu

Když se Vondroušová v roce 2019 dostala do finále Roland Garros, bylo to velké překvapení. Bylo jí tehdy devatenáct let.

Mnoho fanoušků se potom začalo ptát, co se s ní stalo? Další finále či alespoň čtvrtfinále grandslamu totiž dlouho nepřidala.

Opět se připomněla na olympiádě v Tokiu v roce 2021, kde nečekaně získala stříbrnou medaili.

V posledních dnech však o sobě znovu dala důrazně vědět a v sobotu si zahraje ve finále Wimbledonu. V semifinále zdolala hladce 6:3, 6:3 Ukrajinku Elinu Svitolinu (více o ní si můžete přečíst v tomto textu).

Už ve čtvrtfinále předvedla velký obrat. Proti světové čtyřce Jessice Pegule prohrávala ve třetím setu 1:4 a soupeřka měla brejkbol na 1:5. Vondroušová nakonec vyhrála 6:4 ve třetím setu.

Na trávě měla přitom před turnajem za celou kariéru bilanci čtyři výhry a jedenáct proher. I nyní po šesti wimbledonských výhrách má zápornou bilanci 10 : 11.

Tenisového experta Eurosportu Matse Wilandera nepřekvapilo, že se Vondroušové na Wimbledonu daří. „Podle mě jí hodně pomáhá, že