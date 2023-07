Studio N: Jak se Zuckerberg pokouší zabít Twitter

Společnost Meta, která vlastní Facebook nebo Instagram, vytáhla do boje proti Twitteru. Představila novou síť jménem Threads. Můžete na ní psát, co si myslíte o světě kolem sebe – podobně jako na Twitteru. Ten po zásazích Elona Muska zvažuje smazat čím dál víc lidí. Proč to pro Threads nevypadá v souboji s Twitterem dobře? A proč novou Zuckerbergovu aplikaci nejde stáhnout v Evropské unii? O tom v podcastu mluvíme se zpravodajkou Deníku N ve Spojených státech Janou Ciglerovou.