Tři přihlášky a co dál? Poslanec přibližuje změny v přijímačkách na střední školy

Na co se v rozhovoru ptáme:

Proč nakonec budou jen tři přihlášky, když ve hře bylo i víc?

Jak se změní termín podávání přihlášek a proč?

Co může dělat žák, který se nakonec rozhodne pro jinou než prioritní školu, kam se dostal?

Budou v elektronickém systému i uchazeči o učňovské obory, kteří nemusí dělat testy Cermatu?

Mluvíme spolu hned po závěrečném jednání pětikoalice (rozhovor vznikal ve čtvrtek večer), kde mělo padnout definitivní rozhodnutí ohledně elektronických přihlášek na střední školy. Na čem jste se nakonec dohodli?

Dohodli jsme se, že už není cesta zpět od elektronických přihlášek, že jsou nutná jak technická řešení, tak legislativní.

Já jsem nyní pověřený vedením sněmovního školského výboru a vzal jsem si za své, že bychom opravdu chtěli, aby ten návrh ve Sněmovně rychle prošel. Je potřeba změna zákona a nová vyhláška.

Musí to ale projít Sněmovnou nejpozději do začátku listopadu. Dohodli jsme se proto, že by to mělo být podané poslaneckým návrhem skupiny poslanců. Mým cílem je, aby to byly všechny kluby.

To znamená, že by se pod novelu podepsala i opozice?

Ano. Už jsem o tom mluvil jak se zástupci klubu ANO, tak klubu SPD, tedy konkrétně s jejich členy školského výboru, a všichni jsou tomu nakloněni. V pátek začne jednání, dáme jim ihned k dispozici pracovní verze. Školství je nepolitická věc.

Klíčový dotaz pro řadu budoucích deváťáků a jejich rodiče asi je, kolik přihlášek si budou moci podat. Nyní to byly dvě přihlášky, pro příští rok jste se ještě v minulých dnech rozhodovali mezi třemi, čtyřmi, či pěti.

Shodli jsme se, že to zatím necháme na třech přihláškách, tak jsme si to odsouhlasili. Po přijímačkách to vyhodnotíme, pokud by stačily, necháme to tak.

Byl bych ale opravdu nerad, aby